Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220620-1: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugen gesucht

Kerpen (ots)

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Noch unbekannte Einbrecher haben am Freitagmorgen (17. Juni) aus einem Haus in Kerpen-Blatzheim Bargeld und Schmuck entwendet. Polizisten sicherten die Spuren am Einsatzort und nahmen die Ermittlungen auf.

Nach ersten Erkenntnissen verließ die Geschädigte (81) gegen 8.30 Uhr das an der Dürener Straße gelegene Einfamilienhaus. Als sie etwa eineinhalb Stunden später zurück kam, soll im Erdgeschoss ein Fenster im Wohnzimmer offen gestanden haben. Die Seniorin habe dann ein durchwühltes Schlafzimmer vorgefunden und umgehend die Polizei alarmiert. Gegenüber den Beamten erklärte sie, dass ein hoher Bargeldbetrag fehle und die Einbrecher auch Schmuck entwendet hätten.

Nach derzeitiger Einschätzung gelangten die Täter durch den Garten an die Rückseite des Hauses. Dort sollen sie eine Tür aufgehebelt haben und so in das Haus gelangt sein. Die zuständigen Kriminalbeamten suchen dringend Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

