POL-ME: Couragierte Seniorin ermöglicht Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers - Velbert - 2204093

Bereits am vergangenen Karfreitag (15. April 2022) konnten zivile Einsatzkräfte der Polizei einen 23-jährigen mutmaßlichen Betrüger in Velbert festnehmen. Den Erfolg hatte eine 87-jährige Seniorin aus Velbert gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter durch ihr couragiertes Handeln ermöglicht, wofür sich die Kreispolizeibehörde Mettmann ausdrücklich bedankt. Aufgrund sich anschließender Ermittlungen berichtet die Polizei erst jetzt über die Festnahme.

Das war geschehen:

Gegen 14 Uhr erhielt die 87-jährige Frau aus Velbert-Mitte einen sogenannten Schockanruf über ihr Festnetztelefon. Die mutmaßlichen Betrüger gaukelten der Frau vor, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich nur gegen die Zahlung einer hohen Kautionssumme eine Haft verhindern ließe. Während des Gesprächs war die Schwiegertochter der Seniorin anwesend und hörte das Telefonat mit. Den beiden Frauen fiel der Betrugsversuch sofort auf. Der Seniorin gelang es mit Unterstützung ihrer Familie, das Telefonat mit den falschen Polizeibeamten weiter zu führen und gleichzeitig die echte Polizei über den Betrugsversuch zu informieren.

Die Seniorin stellte sich im Gespräch mit den Betrügern ahnungslos und gab ihrerseits vor, nicht genügend Bargeld, aber dafür eine hochwertige Luxusuhr zu besitzen. Während ihre Schwiegertochter ihr von den Betrügern unbemerkt auf dem Tablet ein Bild einer Luxusuhr zeigte, beschrieb die Seniorin die vermeintliche "Beute" den Tatverdächtigen in allen Details.

Gegen 16 Uhr sollte schließlich die Übergabe des Bargelds sowie der Uhr in der Nähe des Wohnhauses der Seniorin stattfinden. In enger Abstimmung mit den eingetroffenen Zivilkräften der Polizei näherte sich die 87-Jährige dem vereinbarten Abholort. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten einen jungen Mann, der gezielt auf die Seniorin zuging, festnehmen. Bei dem mutmaßlichen Betrüger handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Duisburg, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Die Seniorin war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr und überstand diesen Einsatz der besonderen Art sowie die damit verbundene Aufregung gut. Die Kreispolizeibehörde Mettmann bedankt sich ausdrücklich bei ihr sowie ihrer Familie für ihr ausgesprochen mutiges und besonnenes Handeln sowie für die Unterstützung im Rahmen des Einsatzes, ohne die der Festnahmeerfolg nicht gelungen wäre. Zugleich weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, nie eigenmächtig mutmaßlichen Betrügern eine Falle zu stellen, sondern immer die Polizei zu informieren und hinzuzuziehen.

