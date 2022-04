POL-ME: Seniorin um hochwertigen Schmuck und Bargeld betrogen - Heiligenhaus - 2204092

Polizei Mettmann

Seniorin um hochwertigen Schmuck und Bargeld betrogen - Heiligenhaus - 2204092

Mettmann (ots)

Eine über 80-jährige Frau aus Heiligenhaus ist am Mittwoch (20. April 2022) durch einen sogenannten Schockanruf um hochwertigen Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe betrogen worden.

Das war geschehen:

Gegen 12.30 Uhr erhielt die Frau einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Eine Frau gab sich als ihre Tochter aus, weinte bitterlich und gab an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Im Laufe des Telefonats übernahmen weitere mutmaßliche Betrüger die Gesprächsführung und gaben sich als Polizeibeamter und Staatsanwältin aus. Die mutmaßlichen Betrüger forderten die Seniorin zur Zahlung einer fünfstelligen Summe Bargeld auf, um die vermeintliche Inhaftierung der Tochter zu verhindern.

Die Seniorin gab an, nicht über eine solche Summe Bargeld zu verfügen. Daraufhin erkundigte sich die vermeintliche Staatsanwältin nach anderen Vermögenswerten. Die Seniorin verstaute daraufhin hochwertigen Schmuck und Bargeld in einer Einkaufstasche und übergab diese einer Abholerin an ihrer Wohnanschrift in Heiligenhaus-Isenbügel.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,60 bis 1,65 m groß - ca. 28 bis 30 Jahre alt - lange schwarze Haare zu einem Zopf gebunden - dunkel gekleidet - normale Statur

Kurz nach der Übergabe nahm die richtige Tochter der Seniorin Kontakt zu ihr auf, wodurch der Betrug auffiel und die Polizei informiert wurde.

Die Polizei in Heiligenhaus fragt: Wer hat in der Wohnsiedlung rund um den Laupendahler Weg in Heiligenhaus-Isenbügel ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu der Abholerin der Wertsachen machen? Die Wache in Heiligenhaus ist jederzeit unter der Nummer 02056 9312-6150 erreichbar.

Die Polizei nimmt diesen Fall erneut zum Anlass, um vor Betrugsversuchen jeglicher Art zu warnen und stellt klar: Die "echte" Polizei sowie Richter und Staatsanwälte werden sich niemals am Telefon nach Vermögenswerten erkundigen oder um Kautionen am Telefon bitten. Seien Sie immer skeptisch, wenn Sie Anrufe von unbekannten Personen bekommen, die sich als Ihre Angehörige ausgeben. Trennen Sie in solchen Fällen das Telefonat selbstständig und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern, um sich nach deren Befinden zu erkundigen. Sprechen Sie bitte darüber auch mit Ihren älteren Familienmitgliedern und älteren Personen in ihrem Umfeld.

