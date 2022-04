Polizei Mettmann

POL-ME: Wertstofftonne brannte unmittelbar an einer Hauswand - Velbert - 2204091

Mettmann (ots)

Am Donnerstag, dem 21.04.2022, gegen 00.25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu einem Brand an der Rheinlandstraße, nahe des Willy-Brand-Platzes, in Velbert-Mitte gerufen. Zeugen hatten eine brennende Wertstofftonne unmittelbar vor der Gebäudefront des mehrgeschossigen Reihenhauses mit der Nr. 3 festgestellt und den Notruf gewählt.

Erste am Einsatzort eintreffende Polizeikräfte führten sofortige Löschmaßnahmen mit einem Handfeuerlöscher durch, um die Flammen, die bereits auf die Fassade des Wohnhauses übergegriffen hatten, schnellstmöglich zu bekämpfen. Die nur wenig später eintreffende Feuerwehr konnte den Brand dann auch insgesamt sehr schnell löschen, damit eine weitere Ausbreitung des Feuers und noch höheren Sachschaden verhindern. Nicht mehr zu verhindern war, dass die aus Kunststoff bestehende Wertstofftonne für Verpackungen (gelbe Tonne) total zerstört, die Fassade und eine Fensterrolllade des mehrgeschossigen Wohnhauses beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.800,- Euro geschätzt. Personen kamen in dem aktuell scheinbar unbewohnten Mehrfamilienhaus nicht zu Schaden.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde das Feuer in oder an der "gelben Tonne" mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt. Bisher liegen der Velberter Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Brandstifter vor. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen verliefen ohne einen schnellen Erfolg. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Brandstiftung und zur Identifizierung eines oder mehrerer möglicher Tatverdächtiger nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

