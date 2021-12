Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf MC Donalds Parkplatz gesucht

Saalfeld (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 10.12.2021, kam es In Saalfeld auf dem MC-Donalds Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass die ermittelnden Beamten nun den Verursacher als auch weitere Zeugen suchen. Kurz nach 22 Uhr an diesem besagten Freitag wurde ein Verkehrsteilnehmer dabei beobachtet, wie er beim Ausparken gegen einen geparkt abgestellten Ford Focus (blau) stieß und dadurch Sachschaden verursachte. Nachdem der Unfallverursacher/ Unfallflüchtige den Zusammenstoß bemerkt hatte, sei er ausgstiegen, habe sein Fahrzeug begutachtet und sich jedoch pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. An dem abgeparkten Ford entstand nämlich Sachschaden am Heckbereich. Den Augenzeugen zufolge soll es sich beim gesuchten Fahrzeug um eine dunkle Limousine mit München-Kreiskennung gehandelt haben- es sollen sich mehrere Mitfahrer im PKW befunden haben. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

