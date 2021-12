Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trio klaut in drei Geschäften im Gesamtwert von rund 300 Euro

Schleiz (ots)

Drei Jugendliche (männlich, jeweils 15 Jahre alt) wurden am gestrigen Nachmittag in einem Supermarkt in der Oettersdorfer Straße in Schleiz beim Klauen erwischt. Der Ladendetektiv beobachtete die jungen Männer beim Ladendiebstahl, sprach sie an und informierte anschließend die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass das Trio neben diesem Supermarkt noch in zwei weiteren Geschäften Ware im Gesamtwert von rund 300 Euro entwendet hatte. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden gefertigt, die Beschuldigten wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Das jeweilige Beutegut aus insgesamt drei Geschäften wurde an die Geschädigten schließlich wieder herausgegeben.

