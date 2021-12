Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste 85-Jährige im Bereich "Eller" verletzt aufgefunden

Lauscha (ots)

Am heutigen Tag wurde die Polizei gegen 06:00 Uhr durch einen Bürger alarmiert, der im Bereich "Eller" Hilferufe einer weiblichen Person vernommen hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, suchten Familienangehörige bereits nach einer 85-jährigen Frau aus der Straße der Jugend. Zur weiteren Suche nach der Vermissten wurde die Bergwacht Lauscha sowie ein Fährtenspürhund hinzugezogen. Schließlich konnte gegen 07:45 Uhr die Frau mit Verletzungen an den Füßen und Knöcheln aufgefunden werden. Sie war einen Abhang hinunter gerutscht und konnte durch die Bergwacht geborgen werden. Zur medizinischen Versorgung wurde sie durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

