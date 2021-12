Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in AWO-Tagesstätte

Sonneberg (ots)

Zwischen Freitagabend, dem 10.12.2021, bis zum darauffolgenden Samstagabend, drangen bislang unbekannte Täter in eine AWO Tagesstätte in der Gleisdammstraße in Sonneberg ein. Aus diversen Schränken wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet - der genau Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen in der PI Sonneberg. Hinweise zu möglichen Verdächtigen richten Sie bitte an die Sonneberger Polizei unter 03675-8750.

