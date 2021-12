Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung überführt zahlreiche Temposünder und führt zu einigen Fahrverboten

Rottenbach (ots)

Am Sonnntagnachmittag fand durch Beamte der LPI Saalfeld eine Geschwindigkeitsmessung in der Ortslage Rottenbach statt. Die Messörtlichkeit der Bundesstraße 88 passierten am Laufe des Nachmittags über 420 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Bad Blankenburg bei erlaubten 50 km/h. Bei 63 Verkehrsteilnehmern wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, der Großteil war im Verwarngeldbereich angesiedelt. 11 Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeldverfahren, wovon vier der Temposünder zudem mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 93 km/h.

