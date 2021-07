Polizei Köln

POL-K: 210728-7-K Pedelec-Fahrerin stürzt bei Ausweichmanöver - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei dem Versuch einem entgegenkommenden Ford Fiesta (Fahrerin:54) auszuweichen, ist am Dienstagnachmittag (27. Juli) in Köln-Zündorf eine 59 Jahre alte Pedelec-Fahrerin gegen eine Bordsteinkante gefahren und gestürzt. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen war die 59-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der Straße "In der Adelenhütte" in Richtung Irisstraße unterwegs, als sie an einer Fahrbahnverengung dem in Richtung Poststraße fahrenden Kleinwagen auswich und zu Fall kam. (al/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell