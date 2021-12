Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Diebe wollen Bekleidung und Elektronik im Wert von 260 Euro entwenden

Sonneberg (ots)

Am Freitagabend ertappte ein Ladendetektiv zwei Männer beim Diebstahl in einem Supermarkt in der Neustadter Straße in Sonneberg. Bei einer Nachschau im Beisein der Polizei wurde festgestellt, dass die beiden Beschuldigten (19 und 46 Jahre, tschechische Staatsangehörige) Bekleidung, Hygiene- und Elektronikartikel im Wert von 262 Euro entwenden wollten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde erstattet.

