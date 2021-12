Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kinder beschädigen Bagger und flüchten bei Feststellung

Schleiz (ots)

Am Samstagvormittag wurde eine Sachbeschädigung an mehreren Baggern auf einem Firmengelände Am Stadtweg in Schleiz mitgeteilt. Bislang Unbekannte hatten die Außenspiegel und Schließvorrichtungen beschädigt sowie die jeweiligen Innenräume verwüstet - es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wenige Stunden später wurde die Polizei informiert, dass auf dem identischen Firmengelände gegen 15:30 Uhr zwei Kinder dabei beobachtet wurden, wie sie die Verglasung eines auf dem Gelände abgestellten Baggers beschädigten. Nach einer kurzen, fußläufigen Flucht konnten die Tatverdächtigen gestellt werden: Es handelte sich um zwei Jungs im Alter von 10 und 11 Jahren aus Schleiz. Die beiden Kinder wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ob sie auch für die vorangegangenen Sachbeschädigungen in Frage kommen wird gegenwärtig geprüft. Allerdings können Tatverdächtige unter 14 Jahren nicht strafrechtlich belangt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell