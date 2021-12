Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum vom 03.12.2021, 18:00 Uhr bis zum 06.12.2021, 13:00 Uhr stieß ein bisher unbekannter Fahrzeug-Führer gegen einen Verkehrsspiegel an der Kreuzung Große Badergasse/Kirchgasse in Rudolstadt. Hierdurch wurde der Rohrpfosten verbogen und der Spiegel an mehreren Stellen eingerissen. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell