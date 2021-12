Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Überholen LKW übersehen

Sundremda (ots)

Ein 37-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 13:00 Uhr mit seinem BMW die Bundesstraße 90 zwischen Rudolstadt und Stadtilm. Etwa ein Kilometer nach dem Abzweig Sundremda beabsichtigte der Fahrer einen LKW mit Anhänger zu überholen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, bemerkte er einen entgegenkommenden Laster, leitete eine Gefahrenbremsung ein und stieß seitlich gegen den zu überholenden LKW. An diesem entstand Sachschaden. Der PKW war Schrott. Der Fahrer des entgegenkommenden Lasters musste ebenfalls eine Gefahrenbremsung einleiten und lenkte komplett nach rechts. So konnte er einen Zusammenstoß verhindern. Zum Glück verletzte sich niemand.

