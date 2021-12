Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Wohnung

Neustadt an der Orla (ots)

Im Tatzeitraum vom 05.12.2021 bis zum 08.12.2021 drang ein unbekannter Täter mit einem Wohnungsschlüssel, welcher im Keller des Mehrfamilienhauses in der Straße Am Gamsenteich in Neustadt an der Orla hinterlegt war, in die Wohnung eines 88-Jährigen ein. Der Täter entwendete aus einer Brieftasche Bargeld im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

