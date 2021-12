Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Plakat mit beleidigendem Inhalt an Schule angebracht

Bad Lobenstein (ots)

Unbekannte überstiegen zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstagvormittag die Umfriedung des Grundstückes der Grundschule in der Karl-Marx-Straße in Bad Lobenstein. Dort brachten sie ein Stoffplakat in der Größe von etwa 3 Metern x 0,5 Metern mit beleidigendem politisch motiviertem Inhalt am Geländer der Feuertreppe zum Notausgang an. Die informierten Polizeibeamten entfernten das Plakat und stellten es sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03672 417-1464.

