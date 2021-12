Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor Trickbetrügen im Zusammenhang mit angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft

Auftreten falscher Polizeibeamter

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

In den letzten beiden Tagen meldeten sich landkreisübergreifend mehrere Personen bei der Polizei und berichteten über die wieder gegenwärtig kursierenden Betrugsmaschen. Nämlich meldeten sich in mehreren Fällen entweder angebliche Polizeibeamte am Telefon und versuchten an persönliche Daten der Angerufenen zu gelangen. Oder aber berichteten auch mehrere Angerufene über Hinweise am Telefon, wonach es zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sein soll und die Anrufer persönliche Daten und/ oder Kontodaten und Wertgegenstände der Kontaktierten erfragten. Glücklicherweise kam es bislang zu keinem der Polizei bekannt gewordenen Vermögensschaden. Damit dies so bleibt ergeht der ausdrückliche Hinweis, auf derartige dubiose und betrügerische Anrufe keinesfalls einzugehen. Machen Sie keinerlei Angaben zu persönlichen Umständen, Kontodaten oder Bargeld/ Wertgegenständen im Haus. Wenden Sie sich bei Bedarf an die zuständige Polizeidienststelle oder kontaktieren zunächst Familienangehörige oder Bekannte - es handelt sich in den geschilderten Fällen um Betrug !

