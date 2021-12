Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Verkehrsunfälle auf Grund von Schneeglätte

Saale-Orla (ots)

Oberböhmsdorf - Ein 42-jähriger VW-Fahrer kam am Mittwoch gegen 19:45 Uhr auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte auf der Bundesstraße 282, am Abzweig Oberböhmsdorf, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Er blieb zum Glück unverletzt, jedoch musste sein PKW abgeschleppt werden. Friesau - Am Mittwoch gegen 21:15 Uhr kam ein 23-jähriger Audi-Fahrer vermutlich auf Grund von Schneeglätte am Ortseingang Friesau aus Richtung Eliasbrunn von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß gegen einen Telekommunikationsmast. Am Mast sowie am PKW entstand Sachschaden. Remptendorf - Ein 45-Jähriger sowie eine 43-Jährige befuhren am Mittwoch gegen 23:00 Uhr mit ihrem Mercedes die Landstraße zwischen Remptendorf und Liebengrün, als das Fahrzeug auf Grund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Straße abkam und im Graben landete. Die beiden Fahrzeug-Insassen verletzten sich und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Triptis - Ein weiterer Unfall aufgrund von Schneeglätte ereignete sich am Mittwoch gegen 23:30 Uhr, als ein 21-jähriger BMW-Fahrer am Platz der Jugend in Triptis ins Rutschen geriet und gegen einen Baum krachte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Gefell - Am Donnerstag gegen 5:45 Uhr rutschte ein 24-Jähriger mit seinem Opel auf der Bundesstraße 2 zwischen Töpen und Gefell gegen den entgegenkommenden VW einer 21-Jährigen. Der Verursacher verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war kurzzeitig voll gesperrt.

