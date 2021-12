Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Verwaltungsgebäude auf Tennisplatz

Bad Lobenstein (ots)

Mittwochvormittag meldete ein Zeuge den Einbruch in das Verwaltungsgebäude auf dem Tennisgelände in der Koselgasse in Bad Lobenstein. Nach ersten Erkenntnissen überstiegen Unbekannte die Umzäunung, hebelten ein Fenster sowie eine Tür auf und begaben sich ins Gebäude. Dort durchsuchten die Einbrecher mehrere Spinde. Es wurde nichts entwendet. An den aufgehebelten Objekten entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell