Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bus gestreift

Saalburg (ots)

Am Mittwoch gegen 7:30 Uhr bog ein 71-Jähriger mit seinem Dacia von der Schleizer Straße auf die Straße am Markt in Saalburg ab. Dabei hielt der Fahrer die rechte Fahrbahnseite nicht ein und kollidiert mit einem Bus. Dabei entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

