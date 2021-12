Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschuldigter provoziert Passanten und leistet Widerstand gegen polizeiliche Handlungen

Sonneberg (ots)

Gegen 18:30 Uhr wurden Beamte der Sonneberger Polizei am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in die Breite Straße entsandt. Es stellte sich heraus, dass ein 33-jähriger Polizeibekannter einen Fußgänger ansprach und bedrängte. Zwei Passanten bemerkten dies und schritten ein, sodass es zum Gerangel zwischen der Personengruppe kam. Der Beschuldigte, welcher einen der Fußgänger zusätzlich bedrohte, wurde bis zum Eintreffen der Polizeibeamten am Einsatzort festgehalten. Doch wehrte sich der offensichtlich alkoholisierte Mann auch gegen die polizeilichen Maßnahmen, sodass er zunächst auf die Polizei-Dienststelle verbracht wurde. Gegen den Mann wurden anschließend mehrere Strafanzeigen erstattet.

