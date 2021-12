Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Enkeltrick

Pößneck (ots)

Erneut versuchten Betrüger am Mittwoch eine Rentnerin per Telefon übers Ohr zu hauen. Die 82-Jährige aus Pößneck sollte eine Kaution in Höhe von 60.000-70.000 Euro für die Enkelin zahlen, da diese angeblich einen Verkehrsunfall verursacht hatte, bei dem eine Frau ums Leben kam. Die ältere Dame erkannte die Betrugsmasche und kam der Zahlung nicht nach. Bei einem anschließenden Telefonat zwischen ihr und der richtigen Enkelin bestätigte sich der Verdacht eines Betrugsversuchs.

