Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge und Laptop aus Firmenfahrzeug entwendet

Gangelt-Hastenrath (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (6. Juli) drangen unbekannte Täter gegen 1.25 Uhr gewaltsam in ein Firmenfahrzeug ein, dass in der Einfahrt eines Einfamilienhauses auf der Schulstraße stand. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen sie einen Laptop sowie diverse Werkzeuge.

