Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Werkzeugen und Umfeldleuchten

Wassenberg-Ophoven (ots)

Zwischen dem 3. Juli (Samstag), 15 Uhr, und dem 4. Juli (Sonntag), 10.30 Uhr, bauten unbekannte Täter zunächst von einem Fahrzeug, das in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Straße Am Ringofen stand, zwei Umfeldleuchten ab. Danach gelangten sie in den Garten des Hauses und stahlen aus einem Gartenhaus mehrere Werkzeuge der Marken Bosch und Makita.

