Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr stieß der 30-jährige Fahrer eines PKW seitlich mit einer 27-jährigen Fahrrad-Fahrerin im Kreisverkehr Kulmbacher Straße/Bahnhofstraße in Saalfeld zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Mit dem Rettungswagen kam sie ins Krankenhaus. Der Verursacher überrollte nach dem Zusammenstoß das Fahrrad der Gestürzten mit seinem Auto. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief bei dem PKW-Fahrer positiv, was eine Blutentnahme erforderlich machte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

