Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am 09.12.2021 gegen 13:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses im Bereich Niedere Köditzgasse/Schwarmgasse in Saalfeld. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem PKW rückwärts aus der Schwarmgasse in die Niedere Köditzgasse. Hierbei übersah der Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, den Bus und stieß mit diesem zusammen. Im Bus befand sich eine Frau, die bei Eintreffen der Polizei leider nicht mehr vor Ort war. Diese und weitere Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

