Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Festnahme nach Betrugsdelikt

Sonneberg (ots)

Am 11.12.2021 gelang Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg im Rahmen einer Observationsmaßnahme in Steinach die Festnahme eines Tatverdächtigen zu einem Betrugsdelikt. Der 32-jährige Mann stand im dringenden Verdacht des Onlinebetrugs, welcher zuvor in der Polizeiinspektion Sonneberg zur Anzeige gebracht wurde. Hierbei wurden die Personaldaten der Anzeigenerstatterin ausgespäht. Im Nachhinein wurde damit eine Bestellung in einem Onlineshop getätigt. Die bestellte Ware wurde zu einem Paketshop in Steinach versandt. Am Samstagmorgen konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen, nachdem dieser im Paketshop versuchte, mit einem gefälschten Ausweisdokument, das Paket abzuholen.

Aufgrund vorangegangener Rücksprache mit der Geschäftsinhaberin wurde das Paket nicht herausgegeben und stattdessen die Polizei informiert. Die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg konnten den 40-jährigen Tatverdächtigen vor Ort vorläufig festnehmen. Während dessen Durchsuchung konnte der gefälschte Ausweis nicht festgestellt werden.

Dank hervorragender Ermittlungsarbeit des 10-jährigen Enkelsohns der Inhaberin konnte wenig später der gefälschte Ausweis des Verdächtigen auf dem Grundstück einer nahegelegenen Gaststätte aufgefunden werden. Der Tatverdächtige warf den Ausweis kurz vor seiner Festnahme weg. Der Schüler mit dem Berufswunsch Polizist stellte das Dokument vorsichtig mit Handschuhen und Plastiktütchen sicher und übergab seinen Fund seinen zukünftigen Kollegen.

Die Kriminalpolizei Saalfeld/Rudolstadt ermittelt nun wegen mehreren Straftaten mit denen der Festgenommene in Zusammenhang stehen könnte.

