Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Funkstreifenwagen kollidiert während Verfolgungsfahrt mit Brücke - Sachschaden

Pößneck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt in Pößneck im Bereich der Puschkinstraße/ Bahnhofstraße. Die eingesetzten Beamten hatten beabsichtigt, einen Fahrradfahrer, welcher jedoch die Flucht ergriff, zu kontrollieren. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kollidierte der Funkstreifenwagen, u.a. möglicherweise begünstigt durch Fahrbahnglätte, mit einem Brückenbauwerk beim Abbiegevorgang in die Bahnhofstraße. Am Funkstreifenwagen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand kein Fremdschaden. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell