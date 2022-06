Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220617-3: "Helm auf - Gut drauf!" - Pressetermin zum Auftakt des Verkehrssicherheitspreises 2022

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kooperationspartner stiften Preise im Gesamtwert von 4.000 Euro um zum Tragen des Fahrradhelms zu motivieren.

Zum 41. Mal richtet die Polizei des Rhein-Erft-Kreises in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Straßenverkehrsamt Rhein-Erft-Kreis (SVA REK), Kreissparkasse Köln (KSK Köln) und Deutsche Verkehrswacht Rhein-Erft e.V. (DVW) den Verkehrssicherheitspreis aus. In diesem Jahr steht der Fahrradhelm als wichtiger Bestandteil zum Schutz vor schweren Kopfverletzung bei Verkehrsunfällen im Fokus. Landrat Frank Rock hat auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft inne. "Ein Fahrradhelm verhindert natürlich keine Verkehrsunfälle, aber er bietet bei Stürzen effektiven Schutz für den Kopf. So kann der Helm dazu beitragen die Schwere der Unfallfolgen zu minimieren. Ich danke allen Kooperationspartnern ausdrücklich für die tolle Unterstützung", so Landrat Rock.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreter sind zu dem Pressetermin, an dem Landrat Frank Rock teilnehmen wird, herzlich eingeladen.

Montag, 20. Juni 2022, um 14.30 Uhr

in Elsdorf Grevenbroicher Straße, Ecke Bandstraße, nahe der Brücke.

Bei dem Termin stehen die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention von 14 Uhr bis 17 Uhr für Beratungsgespräche rund um das Thema Verkehrssicherheit zur Verfügung. (sc)

Polizei Rhein-Erft-Kreis