Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220617-1: Handy aus der Hand gerissen - Zeugensuche

Frechen (ots)

Am Mittwochabend (15. Juni) hat ein Unbekannter laut ersten Erkenntnissen das Mobiltelefon einer jungen Frau (28) in der Frechener Fußgängerzone entwendet. Die 28-Jährige habe gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstraße in der Nähe eines Bekleidungsgeschäfts gestanden. Dabei habe sie ihr Smartphone in der Hand gehalten. Plötzlich sei eine männliche Person auf sie zu gekommen und habe ihr das Handy aus der Hand gerissen. Dann sei der Täter in Richtung Dr.-Tusch-Straße geflüchtet.

Der Mann soll etwa 180 Zentimeter groß sein. Während der Tat habe er einen blauen Kapuzenpullover getragen. Sein Gesicht sei zum Teil durch die aufgezogene Kapuze verdeckt gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (gr)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell