POL-REK: 220614-4: Autofahrer stand unter Drogeneinfluss - Blutprobe

Frechen (ots) - Tageswohnungseinbruch in Frechen - Zeugen gesucht Unbekannte haben am Montag (13. Juni) in Frechen eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und die Räume durchsucht. Eine aufmerksame Anwohnerin (32) bemerkte die offen stehende Tür, griff zum Telefon und alarmierte umgehend die Polizei. Hinzugerufene Beamte sicherten die Spuren am ...

