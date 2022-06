Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220613-2: Einbruch in Wohnung - Aufmerksame Nachbarin verständigt die Polizei

Frechen (ots)

Tageswohnungseinbruch in Frechen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Montag (13. Juni) in Frechen eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und die Räume durchsucht. Eine aufmerksame Anwohnerin (32) bemerkte die offen stehende Tür, griff zum Telefon und alarmierte umgehend die Polizei. Hinzugerufene Beamte sicherten die Spuren am Tatort und nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Tageswohnungseinbruchs auf.

Am Einsatzort in der Hauptstraße stellten die Polizisten Einbruchspuren an der Wohnungstür fest. Die Wohnräume waren durchwühlt. Noch während der Anzeigenaufnahme erschien der Wohnungsinhaber und kümmerte sich anschließend um die Sicherung seines Eigentums. Nach ersten Erkenntnissen soll die Tatzeit zwischen 10 und 18 Uhr liegen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (gr)

