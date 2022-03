Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gewalt in engen sozialen Beziehungen mit Körperverletzung und Widerstand gg. Polizeibeamte

Bad Hönningen (ots)

Am Sonntag, 6. März 2022 gg. 01:46 Uhr erlangte die Polizei Linz am Rhein Kenntnis über einen Streit in einer Lebenspartnerschaft in Bad Hönningen. Während des Streits verletzte der stark alkoholisierte Aggressor seine Lebensgefährtin und randalierte in der Wohnung, wobei eine Wohnungstür aus der Verankerung gerissen wurde. Während der Anzeigenaufnahme verhielt sich der Täter weiterhin aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Als er versuchte die eingesetzten Beamten zu schlagen, musste er zu Boden gebracht werden. In Folge schlug er weiter um sich, sodass der Einsatz von Pfefferspray erforderlich wurde. Abschließend wurde dem Aggressor eine Blutprobe entnommen. Bezüglich der Taten, erwarten ihn jetzt mehrere Strafanzeigen.

