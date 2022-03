POL-PDNR: Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle in Unkel

Linz am Rhein (ots) - Am Freitag, 04.03.2022 gg. 15:09 Uhr befuhren mehrere Verkehrsteilnehmer die B42 aus Fahrtrichtung Linz am Rhein in Richtung Erpel. Aus der Verkehrskolonne heraus versuchte der 20jährige Unfallverursacher mehre Fahrzeuge, die vor ihm fuhren zu überholen. In Folge kam es zu einem Verkehrsunfall, weil ein Verkehrsteilnehmer auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Der Unfallverursacher musste in Folge ...

