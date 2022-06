Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220617-2: Betrunken auf Rollern unterwegs - Blutproben

Hürth (ots)

Aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei

Am Donnerstagabend (16. Juni) haben Polizisten in Hürth zwei alkoholisierte Männer (50, 52) gestoppt, die auf ihren Kleinkrafträdern unterwegs waren. Durchgeführte Atemalkoholvortests ergaben Werte von rund 1,2 Promille (50) und über 2,4 Promille (52). Die Beamten ordneten Blutproben an, welche ein Arzt wenig später entnahm.

Gegen 19.20 Uhr sollen die Rollerfahrer auf einem Waldweg am Otto-Maigler See unterwegs gewesen sein. Ein aufmerksamer Zeuge habe die Zweiradfahrer bemerkt und die Polizei verständigt. Den Polizisten begegneten die Fahrzeugführer auf der Schnellermaarstraße. Dort kontrollierten die Beamten die Männer, die vor Ort keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnten. Zudem stellten die sie starken Alkoholgeruch in der Atemluft beider Fahrer fest. Die Polizisten nahmen die Beschuldigten nach einem Atemalkoholvortest zwecks Blutprobenentnahme mit zu einer Polizeiwache und untersagten ihnen die Weiterfahrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (gr)

