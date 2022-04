Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall verursacht und abgehauen - flüchtiges Fahrzeug mit entwendeten Kennzeichen - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Samstagnachmittag ein unbekannter Audi-Fahrer in Hockenheim.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 13.15 Uhr mit seinem Citroën auf der Schwetzinger Straße in Richtung Gleisstraße unterwegs. An der Einmündung zur Gleisstraße musste er verkehrsbedingt anhalten. Dabei fuhr ihm der Unbekannte mit seinem Audi A 3 hinten auf. Nach dem Zusammenstoß setzte der Audi kurz zurück und fuhr schließlich an dem Citroën vorbei und bog nach rechts auf die Gleisstraße in Fahrtrichtung Talhausstraße ab. Dabei beschleunigte er stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Der Geschädigte konnte sich das Kennzeichen notieren, die Insassen des Audi konnte er jedoch nicht beschreiben.

Im Zuge der Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass die Kennzeichen, die an dem Audi angebracht waren, als gestohlen gemeldet waren und dass sich der Fahrer des Audi kurz zuvor einer Polizeikontrolle entzogen hatte. Dabei hatte er auf der A 6 verbotswidrig gewendet, war entgegen der Fahrtrichtung in die Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim eingefahren und hatte sie dort in Richtung B 39 verlassen. Danach hatte die Polizeistreife das Fahrzeug aus den Augen verloren.

Zeugen, die auf die beiden Vorfälle aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/3860-0 oder der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

