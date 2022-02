Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B109

Anklam (LK VG) (ots)

Am 04.02.2022 gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 109 zwischen Ducherow und Neu Kosenow. Nach ersten Erkenntnissen überholte der 26-jährige, deutsche Fahrer eines PKW Mercedes eine Fahrzeugkolonne. Als er sich auf gleicher Höhe mit einem PKW Skoda befand, setzte dessen 44-jährige, deutsche Fahrerin plötzlich ebenfalls zum Überholen an. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 40.000 Euro. Die B109 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

