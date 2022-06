POL-REK: 220620-4: Beteiligter eines Verkehrsunfalls soll geflohen sein - Zeugen gesucht

Kerpen (ots) - Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen Noch unbekannte Einbrecher haben am Freitagmorgen (17. Juni) aus einem Haus in Kerpen-Blatzheim Bargeld und Schmuck entwendet. Polizisten sicherten die Spuren am Einsatzort und nahmen die Ermittlungen auf. Nach ersten Erkenntnissen verließ die Geschädigte (81) gegen 8.30 Uhr das an der Dürener Straße ...

