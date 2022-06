Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Vorfahrt missachtet

Friesenheim (ots)

Eine Kollision an der Kreuzung "Niederschopfheimer Straße/Am Mittelbach" hat am Mittwochnachmittag zu einem verletzten Motorradfahrer und rund 15.000 Euro Sachschaden geführt. Nach bisherigen Feststellungen hat eine 18 Jahre alte BMW-Fahrerin gegen 16:45 Uhr die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Motorrads eines 36-Jährigen missachtet. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge richtete sich das Kraftrad des Mannes auf und fiel zur Seite. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unversehrt.

/ab

