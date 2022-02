Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann überrascht Graffitisprayer

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Kurz nach 19 Uhr überraschte ein Mann am Mittwochabend (23. Februar) zwei junge Männer dabei, wie sie an der Hauswand einer Fahrschule am Beamtenweg Graffitischmierereien anbrachten. Während ein Täter sprühte, stand der andere augenscheinlich "Schmiere". Nachdem der Mann die jungen Männer ansprach, flüchteten sie. Der Haupttäter entfernte sich zu Fuß über den Wurmweg Richtung Innenstadt. Er war zirka 17 bis 19 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und trug einen roten Kapuzenpullover. Der Mittäter flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung der Straße An Frankenruh. Er war etwa gleichalt und ebenfalls schlank. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Tätern machen können. Diese nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

