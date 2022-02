Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leichtkraftwagen entwendet

Gangelt (ots)

Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr entwendeten Unbekannte am Mittwochnachmittag (23. Februar) ein auf der Straße Am Freibad abgestellten Leichtkraftfahrzeug der Marke Aixam, an dem niederländische Kennzeichen angebracht waren.

