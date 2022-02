Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug durch falsche SMS

Heinsberg-Hülhoven (ots)

Am Montag (21. Februar) erhielt ein 36 Jahre alter Mann von einer ihm unbekannten Handynummer eine SMS auf sein Handy. In der SMS wurde er aufgefordert, seine Online-Banking-App zu verlängern, verbunden mit einem scheinbaren Link zu seinem Kreditinstitut. Der Heinsberger klickte den Link an. Daraufhin wurde er auf die vermeintliche Seite seiner kontoführenden Bank geleitet, wo er seine Onlinezugangsdaten eingab. In der Folge erhielt der Mann zwei TAN-Nummern, die er ebenfalls eingeben musste. Später fiel dem 36-jährigen auf, dass von seinem Konto mehrere nicht autorisierte Überweisungen getätigt wurden, woraufhin er bei der Polizei Anzeige erstattete. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell