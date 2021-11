Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 in der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 27. November 2021, gegen 15:39 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda fuhr am Stauende auf einen stehenden anderen Skoda auf. Der Gesundheitszustand des Unfallverursachers wurde zunächst als lebensgefährlich eingestuft und er wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuginsassen in dem zweiten Skoda, zwei Männer aus der Ukraine, wurden jeweils leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn 1 zwischenzeitlich immer wieder kurzfristig voll gesperrt werden, so dass sich der Verkehr über teilweise bis zu sechs Kilometern staute. Bei der weiteren Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass für den unfallverursachenden PKW keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Gegen den 32-jährigen Fahrer des Skoda wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

