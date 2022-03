Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Derschen - Radfahrendes Kind bei Unfall verletzt

Derschen (ots)

Am 30.03.2022, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin die Schmiedegasse im Ortsbereich Derschen, um an der Einmündung abzubiegen. Ein 13-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Daadener Straße in Richtung Schmiedegasse. Der Junge konnte vermutlich aufgrund einer defekten Bremse dem wartenden Pkw nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Am Pkw und am Fahrrad entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell