Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Kranenburg (ots)

Am 3. August 2022 betankte ein unbekannter Täter an einer Tankstelle auf der Klever Straße einen gold-farbenen VW Golf, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren. Ohne zu zahlen fuhr er anschließend wieder vom Tankstellengelände. Der Tatverdächtige wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/92561

Zu sehen ist ein Mann mit Brille und grauen Haaren, bekleidet mit einem dunklem Polo-Shirt, einer hellen Hose und sportlichen Slippern.

Die Polizei wendet sich nun mit den Bildern an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zu der Person auf den Bildern oder dem Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040 oder an jede andere Polizeidienststelle. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell