POL-SI: Verkehrsunfall in Siegen - 3 Personen verletzt - 12.000 Euro Schaden - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Donnerstag (13.10.2022) ist es gegen 17:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung "An der Unterführung" in Siegen gekommen. Mehrere junge Leute schlugen einen 18-Jährigen, der in Folge dessen Gesichtsverletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits ermittelt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ...

