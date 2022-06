Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Unfall im Kreisverkehr

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag am Kreisverkehr in der Ulmer-/ Metzinger Straße. Ein 26-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit seinem Fahrrad von der Wielandstraße aus in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits darin befindlichen Skoda einer 51-Jährigen. Der Radfahrer stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 1.100 Euro. (rn)

Haigerloch (ZAK): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Zwei Rollerfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Oberstadtstraße verletzt worden. Eine 18-Jährige befuhr gegen 8.20 Uhr mit ihrem VW Polo die Oberstadtstraße in Richtung Madertal und wollte an der Einmündung mit der Meinradstraße nach links in diese abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden, 15 Jahre alten Motorrollerfahrer und streifte mit dem Wagen auch noch den Roller eines dahinterfahrenden Gleichaltrigen. Beide Zweiradlenker stürzten in der Folge zu Boden. Während der Vorausfahrende nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte der zweite Rollerfahrer leichtverletzt vor Ort entlassen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch der Bauhof zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

