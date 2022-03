Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann überrascht Zweiraddiebe

Zeugen gesucht

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Am Samstagabend (19. März) wurde ein Mann in der Straße Auf dem Weiler auf verdächtige Geräusche aus dem Bereich seiner Hauseinfahrt aufmerksam. Als er Nachschau hielt, traf er auf zwei unbekannte junge Männer. Einer der beiden machte sich mit einem Schraubendreher an einem Kleinkraftrad zu schaffen. Nachdem der Zeuge die Personen angesprochen hatte, floh der Mittäter sofort in Richtung Friedhof. Er war etwa 16 bis 18 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hatte schulterlange Haare, trug einen Hoodie und wirkte südländisch. Nach einem kurzen Wortwechsel flüchtete der Haupttäter ebenfalls Richtung Friedhof. Er sah ebenfalls südländisch aus, war etwa 16 bis 18 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hatte kurze dunkle Haare, trug bei Tatausführung eine weiße Jacke, eine Cargohose, Turnschuhe und war Brillenträger. Wer hat Beobachtungen im Bereich der Straße Auf dem Weiler gemacht oder kann Angaben zu den beschriebenen Personen geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können auch Hinweise über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei gegeben werden, auch über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

