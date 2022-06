Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau tot aufgefunden - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft (Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.06.2022

14.03 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Der 79-Jährige, der im Verdacht steht, seine 77 Jahre alte Ehefrau getötet und anschließend offenbar bewusst einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, wurde am Mittwochnachmittag der Haftrichterin vorgeführt.

Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der deutsche Staatsangehörige, der bislang stationär in einem Krankenhaus behandelt worden war, wurde anschließend in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zu dem Motiv und den Hintergründen der Tat dauern weiter an. (rn)

