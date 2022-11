Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Brand eines grauen BMW

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Montag (28. November 2022) kam es gegen 20:20 Uhr zu einem Brand an der Burgstraße in Geldern. Ein grauer BMW war in der Auffahrt eines Hauses abgestellt gewesen, als ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer als auch die Bewohnerin des Hauses, den Brand an der Front des Fahrzeugs bemerkten. Die Frau versuchte mit eigenen Mitteln den Brand zu löschen, wurde dabei im weiteren Verlauf aber durch die benachrichtigte Feuerwehr unterstützt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Auch an der Venloer Straße in Geldern kam es am Montag (28. November) zu einem Brand. Gegen 21:40 Uhr musste die Feuerwehr die Mülltonne eines Einfamilienhauses löschen.

In beiden beschriebenen Fällen entstand kein Personenschaden, während die Ermittlungen aufgenommen wurden.

Zeugen, die Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell